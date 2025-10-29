2B→HR→2B→HR→敬遠→敬遠→敬遠→敬遠→四球【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。4打数4安打2本塁打、4打席連続の申告敬遠を含む5四球と9打席連続出塁を達成した。MLB史上初の偉業を達成し、「ヤツはエイリアン」「怪物だ」と米ファンも最敬礼している。