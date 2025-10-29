カーショーは延長12回2死満塁から登板【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に延長18回＆6時間39分の激闘の末にサヨナラ勝利を収めた。フレディ・フリーマン内野手のサヨナラ弾の直後、大谷翔平投手はナインと歓喜の輪に加わり、満面の笑みを浮かべた。その後は山本由伸投手とハグを交わしたが、もう1人“バックハグ”した