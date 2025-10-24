【ニューデリー共同】インド南部アンドラプラデシュ州クルヌールで24日、走行中のバスがバイクと衝突事故を起こした後に炎上し、地元メディアによると乗客20人が死亡した。警察は、バスの車体下部に巻き込まれたバイクが燃料タンクにぶつかって爆発し、急速に炎上したとみている。バスには乗客40人以上が乗っていた。バス運転手は事故後に現場から逃走した。