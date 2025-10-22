フランスのサルコジ元大統領は現地時間10月21日、パリのラ・サンテ刑務所に赴き、正式に収監されました。サルコジ氏は、側近と共謀して、リビアの元指導者・故カダフィ大佐側に選挙資金を提供するよう働きかけた疑いで、今年9月25日にパリの刑事裁判所により懲役5年の実刑判決が言い渡され、刑期の一部は自宅での電子監視付き執行が認められています。刑事裁判所の主任判事を務めるナタリー・ガバリノ氏は、サルコジ氏が2005年から