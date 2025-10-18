東大出身のタレント神谷明采（あさ、25）が17日までにインスタグラムを更新。動画を用いて、年金を支払っていないことを告白した。神谷は「年金払ってる?」との問いに笑いながら「払ってない」と返答した。さらに神谷は「今払ってる年金っていうのはさ、今のおばあちゃん達を支えている訳じゃん。うちらが高齢者になったときに支えるのってその時の若者だから、うちらが65歳になったときに若者4人でおじいちゃんおばあちゃん3人を