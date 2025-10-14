「電話での会話には向かない内容」ウクライナ国営通信などによると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１３日の記者会見で、１７日にワシントンを訪れて米国のトランプ大統領と会談すると明らかにした。米国が検討している巡航ミサイル「トマホーク」の供与などを議論する予定だ。ゼレンスキー氏によると、訪米では、対露圧力を強化するための「ウクライナの防空と長距離攻撃能力」が主な議題になるという。