株式会社大戸屋は、2025年10月15日（水）から11月30日（日）までの期間、アニメ「ハイキュー!!」と、『大戸屋×ハイキュー!! 勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン』を開催する。烏野高校の澤村大地、青葉城西高校の及川 徹、音駒高校の黒尾鉄朗、白鳥沢学園の牛島若利、梟谷学園高校の木兎光太郎、稲荷崎高校の北 信介。計6名のキャプテンが登場する大戸屋ならではの特別コラボを楽しむことができる。2025年10月15日（水）から