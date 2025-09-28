タリーズコーヒーから、日本の秋を彩る“お月見”に合わせた限定メニューが10月3日（金）より登場します。こだわりの醤油を使った「もちもちみたらし団子ラテ」や、ひんやり楽しめる「もちもちみたらし団子シェイク」、さらに「お月見ベアフルのスチームケーキ」などスイーツもラインナップ。ベアフルの限定グッズや店舗イベントもあり、この秋だけの“まったりーず”なひととき