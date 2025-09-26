シャンパンファイトで集中砲火を受けていたのは…【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。試合後に球団はX（旧ツイッター）で試合後のシャンパンファイトの映像を公開。大谷翔平投手たちから“総攻撃”を受けた中島陽介トレーナーは、凍えるような表情を見せていた。マイナーも含めると20年