9月19日から全国映画館にて公開される、劇場版『チェンソーマンレゼ篇』の主題歌米津玄師「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）が9月15日にデジタルリリースされ、本編映像を使用したMVが米津玄師YouTubeチャンネルにて公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「米津玄師」×『チェンソーマン』のコラボレーションがMVでも実現 「IRIS OUT」MVでは、劇場版『チェンソーマン レ