敬老の日の15日、大分県の「別府ケーブルラクテンチ」では、高齢のテナガザルに感謝の気持ちを込めてケーキが贈られました。 【写真を見る】敬老の日長寿の「テナガザル」にケーキをプレゼント 敬老の日に合わせて、別府ケーブルラクテンチでは2匹の長寿のテナガザルにケーキをプレゼントするイベントが実施されました。来園者がケーキ作りを手伝い、好物のフルーツを盛り付けてい