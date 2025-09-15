大分県中津市の商店街近くの路上で14日、自転車2台が燃える火事がありました。警察は不審火の可能性もあるとみて調べています。 警察によりますと、14日午前11時半ごろ、大分県中津市京町の新博多町商店街付近で、自転車が燃えているのを近くの人が見つけ、119番通報しました。 火は約30分後に消し止められましたが、自転車2台がほぼ全焼し、隣接するアーケードの外側壁面の一部が焼けました。 この火事によるけが