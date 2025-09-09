「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、9日までにエックスを更新。ホロメンたちが続々と「Nintendo Switch 2（以下、スイッチ2）」を手にしていることを受け、『マリオカート ワールド』コラボ開催を示唆するような投稿を行った。【写真】『マリオカート ワールド』コラボ開催に期待高まるみこさんのポストみこさんは、「スイッチ2」抽選販売に落選した自身を含むホロメン12名と『マリオカート8 デラックス』（Ninten