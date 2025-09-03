電車内でストロー付き紙パック飲料をこぼされ、服が汚されてしまった──。そんな体験談がSNSで話題になっている。紙パック飲料を電車で見かけると、「こぼされるのではないか」と身構える人も少なくないようだ。●スカートを汚された投稿者「本当にやめて」「Threads」に今年9月、満員電車でのトラブルが投稿された。「満員電車の中で、後ろに立っていた女性がストローをさしたミルクコーヒーを盛大にこぼし、私はスカートとカー