関東地方で「線状降水帯」が発生する可能性 避難の検討や準備を
2025年9月3日 8時35分
ざっくり言うと
関東で3日夕方から夜のはじめ頃にかけ、線状降水帯が発生する可能性がある
大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあるという
気象情報をこまめに確認し、避難の検討や準備を整えることが大切だ