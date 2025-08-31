レノファ山口FCは８月31日、下堂竜聖の負傷を発表した。クラブのリリースによれば、下堂は８月23日のトレーニング中に負傷。第１、第２腰椎横突起骨折と診断された。加療期間に関しては「選手により前後するため、公表を控えさせていただきます」とのことだ。 29歳のDFは、今季ここまでリーグ戦で17試合に出場し、１得点をマーク。負傷前は先発が続くなど貴重な戦力なだけに、離脱はチームにとって痛手だ。現在、山口