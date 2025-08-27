米韓首脳会談で韓国の李在明大統領が北朝鮮の非核化を掲げたことについて、北朝鮮が「空しい妄想で、核を永遠に放棄しない」などと強く反発しました。李大統領は25日の米韓首脳会談で、トランプ大統領に対し南北関係の融和に協力するよう呼びかけたほか、会談後の演説では「北朝鮮の非核化に向けてアメリカと連携していく」などと述べました。これに関連し、北朝鮮の朝鮮中央通信は27日、論評を発表し、李大統領が掲げた北朝鮮の非