大河「べらぼう」で非業の死を遂げた平賀源内役を凄絶（せいぜつ）に演じ切った安田顕。間を置かずに大活躍の夏である。一本はもはや新喜劇と呼び名の高い「奪い愛」シリーズで、まさかの二枚目社長を、もう一本は韓国原作のリメイク版で、悲惨な過去を背負った警察官を演じている。趣の異なる二作品で堪能するヤスケン祭り（なんか絵に描きたかった）。【写真を見る】松本まりかと“熱いキス”を交わす「51歳ベテラン俳優」