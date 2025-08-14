映画「九龍ジェネリックロマンス」の"夕涼み試写会"が行われ、W主演の吉岡里帆、水上恒司が浴衣姿で登壇。大ヒットを祈願し、スイカ割りに挑戦した。【動画】吉岡里帆が浴衣姿で登場！ 「隅田川花火大会2025」涼やかな浴衣に身を包んだ吉岡と水上が登場すると、集まった観客から大きな拍手が。司会から促されると、吉岡はその場でくるりと一回転。艶やかな後ろ姿に歓声が上がった。一方の水上は、自身の浴衣について「先ほどスタイ