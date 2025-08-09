2025年8月5日、香港・尖沙咀の地下鉄に「ちいかわ」とコラボした改札機が登場し、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。20年に連載が開始されると、小さくてかわいいキャラクターたちとシリアスな世界観のギャップが人気を博している。そんな「ちいかわ」の大型展覧会「CHIIKAWA DAYS」が、今月1日より香港・尖沙咀に