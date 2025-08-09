[8.9 J2第25節](ソユスタ)※18:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 5 長井一真DF 13 才藤龍治DF 16 村松航太DF 30 飯泉涼矢MF 6 諸岡裕人MF 20 吉岡雅和MF 25 藤山智史MF 29 佐藤大樹FW 11 梶谷政仁FW 90 梅木翼控えGK 17 ルカ・ラドティッチDF 2 岡崎亮平DF 32 長谷川巧MF 14 大石竜平MF 31 石田凌太郎MF 80 小野原和哉FW 8 畑潤基FW 9 中村亮太FW 40 佐川洸介監督吉田謙[藤枝MYFC]