明明沢瀉専業合作社の作業場に積まれた沢瀉。（楽山＝新華社配信）【新華社成都6月27日】中国四川省楽山市五通橋区蔡金鎮にある中薬材（中国伝統医薬の材料）「沢瀉（たくしゃ）」の協同組合、明明沢瀉専業合作社からこのほど、日本向けの沢瀉が今年初めて出荷された。沢瀉はサジオモダカの塊茎（かいけい）を乾燥させたもので、利尿効果がある。同鎮から日本へは今年、医薬品や健康食品用として420トン余りの沢瀉が輸出される