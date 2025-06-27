辛口の経済評論家として知られる岸博幸氏（62歳）が、自民党公認候補として今夏の参院選に出馬（比例区）する。一橋大学卒業後の'86年に通産省（現・経済産業省）に入省。小泉政権で経済財政政策担当相、総務相を務めた竹中平蔵氏の秘書官として、構造改革の実務を担当した。'06年に経産省を退官した後は慶應義塾大学大学院で教鞭をとるかたわら、情報番組やバラエティ番組にも出演。常に政治、特に自民党の経済政策を批判し続けて