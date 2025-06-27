上司の一言で従業員のやる気がそがれてしまうこともある。投稿を寄せた30代女性（東京都／事務・管理）は、社長の一言で会社に貢献する意欲を失った。それは、「顧客から大口の注文」が来たときのこと。「社長からも至急部品を揃えるようお達し」が出たという。（文：長田コウ）「顧客と営業の間で正式な注文書を発行していなかった」緊急事態をなんとか乗り切ろうと、女性は「取引先に必死で納期の交渉」をしていた。しかし…。「