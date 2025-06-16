Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ウイスキーや冷たいお茶を楽しみたいけれど、氷が溶けて味が薄まってしまう…。そんな悩みに応えてくれると噂のチタン製アイスキューブ「マルチチルロック」。結論からいうと、この小さなアイスキューブが飲み物をさらに美味しく、楽しく、そして豊かにしてくれるのを実感。以下では、「マル