ちょっとずつ違うのがあたり前なのかもしれない愛想笑い＆テキトー相槌が必殺技！会話を聞き取りにくい男子高校生の日常／聞き取りが苦手すぎる男子の日常（1）友達とのおしゃべりや店員とのやり取り、電話での音声-。「聞き取り困難症(LiD)/聴覚情報処理障害(APD)」の症状を持つ橘 結友（ゆいと）は、会話を聞き取るのが苦手です。しかし、親友の銀司の声は聞き取りやすく、結友にとって心強い存在。友人たちに支えられながら送る