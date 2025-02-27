サンワサプライ株式会社は、作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスク「ERD-WDKシリーズ」を発売した。耐荷重100kgの頑丈設計なので、工場や物流倉庫などの作業台として最適だ。本シリーズは日本製。また、電気用品安全法（PSE）技術基準適合品で安心して使用できる。■耐薬品性・耐久性に優れた塩ビシート天板(ERD-WDKP〇BG,ERD-WDKP〇G）天板には耐薬品性・耐久性に優れ、摩擦が少なく検品時など