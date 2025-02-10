ガス給湯器製品の販売、設置事業を展開する「キンライサー」は10日、公式Xを更新。フジテレビでのCMを再開を発表したことに対する一部の臆測を否定しました。【写真】トイレに盗撮カメラが！「ここは気づかないでしょ！」「悪質すぎる」見つけた場所は…「CMの再開に関して、先日のコメントでもお伝えした通り、さまざまなご意見があるのは承知しております」とした上で、同社は「多くのご意見をいただいているところではございま