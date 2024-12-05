ウィングの『シンクロブラトップ』がグッドデザイン賞を受賞！【写真で見る】グッドデザイン賞受賞！下着メーカーが本気で作ったブラトップの詳細を見るブラジャーをつけると締め付けが気になる…。そんな人に人気を集めているのが、インナーにカップが付いたブラトップ。締め付け感が少なく着ごこちもラクなため、おうち時間はもちろん、普段から着用しているという人も多いですよね。だけど、気になるのがバストライン。ラクに着