笑顔を見せる折田氏（折田楓氏のInstagramより）デイリー新潮

凄腕「選挙コンサルタント」斎藤元彦知事を支えたPR会社社長のnote読み絶句

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 知事選での広報全般を斎藤元彦知事に依頼されたとnoteで主張したPR会社社長
  • 選挙コンサルタントの鈴鹿久美子氏は社長のnoteを読んで驚いたと語る
  • 公職選挙法に関する知識が欠如した状態で執筆されたのは明らか」とした
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