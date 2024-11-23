フジテレビだれかtoなかい」（日曜後9・00）のMCを務めていた俳優のムロツヨシ（48）が、12月1日の放送をもって、番組MCを卒業する。12月1日放送回は「ムロツヨシ卒業記念スペシャル」。ムロと親交が深いことでも知られる俳優の小栗旬山田孝之がゲストとして“友情出演”し、にぎやかに話を繰り広げる。4人のスペシャルトークでは、ムロと小栗、ムロと山田、それぞれの出会いや、仲良くなったきっかけ、日頃の交友録など