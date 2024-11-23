フジテレビ「だれかtoなかい」（日曜後9・00）のMCを務めていた俳優のムロツヨシ（48）が、12月1日の放送をもって、番組MCを卒業する。12月1日放送回は「ムロツヨシ卒業記念スペシャル」。ムロと親交が深いことでも知られる俳優の小栗旬、山田孝之がゲストとして“友情出演”し、にぎやかに話を繰り広げる。4人のスペシャルトークでは、ムロと小栗、ムロと山田、それぞれの出会いや、仲良くなったきっかけ、日頃の交友録など