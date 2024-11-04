ケンタッキー・フライド・チキンは、2024年11月1日に全国の店舗とKFCネットオーダーで、クリスマスメニューの予約を開始しました。クリスマス絵皿は今年がラスト予約したメニューの受取期間は、24年12月20日から25日までです。人気セット「パーティバーレル」の特典として提供していた「クリスマス絵皿」は、今年の実施で終了となります。手に入れたい人は最後のチャンスです。「Xmas早割」として、12月12日までに「パーティバーレ