日本女子代表は10月26日に開催された『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』で、韓国女子代表と国立競技場で対戦。４−０の圧勝を飾った。32分にCKから北川ひかるのヘディングシュートで先制したなでしこジャパンは、これで勢いに乗り、34分に藤野あおば、37分に田中美南のゴールで加点する。選手を入れ替えた後半も攻撃の手を緩めず、56分に19歳の谷川萌々子の一撃でダメを押し、地力の差を見せつけた。【画像】韓国女子代表と戦