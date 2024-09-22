52本塁打の強打者が…盗塁記録に次々登場【MLB】ロッキーズ 6ー3 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間22日）の本拠地・ロッキーズ戦で今季53個目となる盗塁を成功させた。リーグ2位の盗塁数に加え、特筆すべきはその成功率。今季は57回試み、成功確率は93％となっている。52本の本塁打を放ちながら、今季は盗塁でも存在感を発揮。様々な盗塁記録のランキングにも登場するようにな