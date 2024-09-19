2025年頃には運用を開始！吸気ドアを開けて飛行する姿も公開アメリカ空軍は2024年9月18日、開発中の新型ステルス戦略爆撃機であるB-21「レイダー」の新たな映像を公開しました。今回公開されたB-21「レイダー」が離陸する様子（画像：アメリカ空軍）。B-21は現在、カリフォルニア州エドワーズ空軍基地で地上試験、タキシング、飛行運用を含む試験を実施しており、ワシントンD.C.郊外で同日に行われた空軍協会の主要年次会議に