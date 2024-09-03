牛丼チェーン「吉野家」は9月3日11時、「星のカービィ」フィギュア付き「カービィ盛」の第2弾を発売する。【関連記事】吉野家「カービィ盛第1弾」早期終了も2025年1月に再販売決定、星のカービィのフィギュア付き牛丼、第2弾は予定通り9月3日に発売吉野家『カービィと吉野家まんぷく大作戦』キャンペーンの一環として販売する商品。一部を除く全国の吉野家店舗で取り扱う。デリバリーは対象外。フィギュアはなくなり次第終了。「カ