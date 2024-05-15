日常の気になる疑問を解決！ヨーグルトの容器が逆台形の形なのはなぜ？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。Webメディア『みんなのヨーグルトアカデミー』が気になる疑問の答えを教えてくれた。知って楽しい！おもしろ雑学Q.ヨーグルトの容器が逆台形の形なのはなぜ？A.もとは牛乳と同じ紙パックで販売されていましたが、消費者の声から今の形に。（みんなのヨーグルトアカデミー担当者）5月15日はヨー