シンガー・ソングライターまふまふ（年齢非公表）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。元妻との訴訟について現状を報告した。まふまふは1月に公式サイトで、結婚および離婚をしていたことを公式サイトで公表。さらに元妻から誹謗（ひぼう）中傷を受け民事で訴訟中であることも明かしていた。今回、元妻のVTuberみけねこが自身のXで「先日のコレコレさんの配信でまふまふさんが行った言動に関して、事実に反する内容が多数含まれ