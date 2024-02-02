結婚したからにはいつまでも夫婦円満でいたいもの。でも状況によっては夫に不信感を抱くこともあるでしょう。また悩みがどんどん大きくなってしまうと、最悪離婚に至るケースもありますよね。そこで今回は「妻が離婚を考えた夫婦のリアルな悩み」の中から1つ、私生活がだらしなさすぎたエピソードをご紹介します。私生活がだらしなさすぎた「結婚前、彼は営業成績トップのイケメンでした。稼ぐし外見もいいし、女性社員からも大人