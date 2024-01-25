台湾で「コテコテの関西弁」！？先週末（1月13日）、台湾総統選挙が行われ、私も取材に駆けつけた。勝利した民進党の頼清徳候補（副総統）は、投票日の前日夜、最大都市の新北市で20万人決起集会を開いた。Photo by gettyimages前列に陣取り、隣席の日本人カメラマンと話していると、横の熱狂的民進党ファンの台湾人OLたちが話しかけてきた。「ちょいと日本人にお聞きしたいんや。アタシ、獺祭は『初級者の酒』思うんやけど、彼女