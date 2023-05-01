米ボストンの空港で、「吸血鬼のストロー」と呼ばれる金属製ストローが手荷物から見つかった乗客が逮捕された/TSA New England（ＣＮＮ）米マサチューセッツ州ボストンのローガン国際空港で先週、乗客の持ち込み手荷物から「吸血鬼のストロー」と呼ばれる金属製ストローが見つかった。州警察が危険な武器として没収し、乗客を逮捕した。米運輸保安庁（ＴＳＡ）の報道担当者によると、乗客の男性（２６）は４月２３日、イリノイ州シ