Image: Illustration: ESA/Hubble, Digitized Sky Survey, Nick Risinger (skysurvey.org), N. Bartmann ｜ブラックホールがその周りの光を歪める様子を描いたアーティストによるイメージ これぞ宇宙。スケールが桁違いすぎる。 驚くべき発見がありました。天文学者のグループが、太陽の質量の300億倍を含むブラックホールを発見。天の川銀河の中心にある超巨大ブラックホールよりも7,000倍