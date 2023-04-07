スペインのテレビ女優アナ・オブレゴンさんが亡き息子の精子で代理母出産をしたことがわかった/Juan Naharro Gimenez/Getty Images（ＣＮＮ）スペインのテレビ女優アナ・オブレゴンさん（６８）が、代理母出産を通じて亡き息子の最後の願いをかなえたと告白し、論議を巻き起こしている。オブレゴンさんは雑誌「オーラ！」の今月号で赤ちゃん誕生を発表。２０２０年にがんのため２７歳で死去した息子アレスさんの精子を使い、代理母