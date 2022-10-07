ボクシングイベント「３１５０ＦＩＧＨＴ」の亀田興毅ファウンダー（３５）が７日、自身のツイッターを更新。「この場を借りて言いたいことがある。亀田興毅並びに亀田大毅は、他ジムに所属している選手の引き抜き行為は、いかなる理由があろうともやりません」とプロモーターとしての方針を明確にした。「俺に吐いた唾を飲ませないようにこの文章をリツイートして拡散してほしい」とも呼びかけ、反響を呼んでいる。興毅ファウ