夏も終わりに近づいたある日、一枚のセミの写真にTwitterが沸いた。【写真さまざまな生き物が「UV撮影」で妖しく光る！ブラックライトを当てたセミが暗闇の中で妖しく光り、特撮映画に登場するキャラクターもかくやと思わせるカッコよさ。「夏休みの思い出に挑戦してみてください」のひと言は、虫好きのお子様はもちろん、短い夏休みを終えた(あるいは夏休みなどない)大人にもグッとくるアドバイスだ。Twitterでは「カッコいいい！