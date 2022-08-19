19日、映画『ももいろクローバーZ 〜アイドルの向こう側〜〈特別上映版〉』の初日舞台あいさつが都内で行われ、ももいろクローバーZの百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れに、そして酒井祐輔監督が登壇、撮影の裏話や本作を通して感じた思いなどを打ち明けた。2008年に結成し、2014年には国立競技場での女性グループ初のワンマンライブを成功させたガールズユニット「ももいろクローバーZ」。結成当時は10代だったメンバ
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