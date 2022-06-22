多くのヒトの顔には「ニキビダニ」と呼ばれるダニが寄生しています。このニキビダニはヒトの皮膚の上で一生を過ごすのですが、あまりにも孤立した環境で世代交代が行われたことによって遺伝情報が「人間と共生する」方向へ変化しているという研究結果が報告されました。Human follicular mites: Ectoparasites becoming symbionts | Molecular Biology and Evolution | Oxford Academichttps://doi.org/10.1093/molbev/msac125The