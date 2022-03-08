テレビ東京・ＢＳテレ東の４月期の番組改編会見が８日、オンラインで行われた。席上、人気バラエティー「モヤモヤさまぁ〜ず２」が４月５日から放送枠を移行。通算８回目の“お引っ越し”となることが発表された。現在、土曜午後１１時から放送されているが、４月５日からは火曜午後１１時６分スタートに。同番組は２００７年４月に金曜深夜１時の深夜番組としてスタート。以来、金曜深夜、木曜深夜、日曜午後７時、６時半、