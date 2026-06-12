彼氏がいないとき、友達に「いい人紹介して！」と頼むこともあるでしょう。それなのに誰も紹介してもらえないとしたら、何か自分に問題があるのかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「友達から『いい人』を紹介してもらえない女子の問題点」をご紹介します。【１】常に仲の良い男友達がいて「誰か紹介して」が本気の発言だと思えない「いつも楽しそうだし、本気じゃないんでしょ？」（