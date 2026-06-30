華やかな美術と多彩な音楽が織り成す最高のファンタジー ミュージカル 「ALICE ～不思議の国のアリスより～」 10月より全国42都市48公演の全国ツアーが決定！

2026年10月31日の小田原三の丸ホールを皮切りに、東京、北海道、宮城、愛知、兵庫、広島、福岡など全国42都市48公演を巡るミュージカル 「ALICE ～不思議の国のアリスより～」の全国ツアーが決定しました。

原作は、1865年にイギリスの数学者 チャールズ・L・ドジソンがルイス・キャロルの筆名で書いた児童小説「不思議の国のアリス」です。世界中で翻訳され、映画・舞台・音楽からミステリーまで多岐にわたる進化を遂げ、今なお 『世界各国で愛され続ける不朽の名作』です。本作は、誰もが知っている「ALICE」の誰も知らなかった物語をミュージカルにしました！様々な 『愛』 と冒険の数々を多彩な音楽、そしてダイナミックで華やかなダンスによって繰り広げます。

本作の台本・演出・音楽は、ブロードウェイミュージカル『サウンド オブ ミュージック』『フットルース』をはじめ、『クリスマス・キャロル』『クラスアクト』『NOW.HERE.THIS』や、ハウステンボスのショーやパレードなどの演出・構成を手掛けてきた西田直木が務めます。

キャストには、物語の主人公アリス役を2024年の同舞台でも主演を務め、ミュージカルを中心に活躍する実力派の田中夢羽が演じます。そして、ハートの女王役に藤田朋子、帽子屋ハッター役にROLLY、チェシャ猫役に土屋アンナ、星野真衣（Wキャスト）、白ウサギ役に吉田要士、チャールズ役に松村雄基が名を連ね、他、ドルディ役の植松恵理、ドルダム役の真樹めぐみが脇を固めます。

ミュージカル 「ALICE ～不思議の国のアリスより～」にどうぞご期待ください！

そして今回、全国公演開催決定にあたり、田中夢羽、藤田朋子らキャスト７名、そして、台本・演出・音楽を担当する西田直木からコメントが到着！

アリス役：田中夢羽

コメント

前回から2年が経ち、時間を重ねた今だからこそ見えてくるアリスの魅力や強さを感じています。再びこの役を演じられる喜びとともに、以前とは違った魅力もお見せできたらと思います。アリスのまっすぐさや芯の強さ、そして力強さと切なさが交差する瞬間を大切に表現し、皆さまの心に残る舞台となるよう努めます。劇場でお会いできます日を楽しみにしております。

プロフィール

日本大学藝術学部演劇学科演技コース卒業。2016年「MISS TEEN JAPAN」準グランプリ、「ミスセブンティーン2016」ファイナリストに選出。主な出演作に、ミュージカル「クリスマス・キャロル」全国ツアー（マーサ役）、ミュージカル「原点再起」（母役・アンダースタディ）、朗読劇「アサガオの雫」など。2024年の初演に続き、本作で主演・アリス役を務める。

ハートの女王役：藤田朋子

コメント

「不思議の国」の響きにゾクゾクした幼い頃。白兎にガラス瓶。パーティ好きなおじさんや不気味な猫。ふわふわ漂うような少女時代を送っていた私には刺激的でした。まさかのその世界に住むことになるとは正に「不思議」な気持ちです。普遍的な、そしてすぐ隣にあるテーマを怪しく「不思議に」愛とともに届けられますように願っております。

プロフィール

ミュージカル『レ・ミゼラブル』初演でデビュー。連続テレビ小説「ノンちゃんの夢」主演（NHK）、「渡る世間は鬼ばかり」（TBS）五女・長子を長きに渡り好演。ドラマ「イグナイト」（TBS）、映画「こわれることいきること」、「朽ちないサクラ」、ディズニーアニメ「ミラベルと魔法だらけの家」ペパ役等、多数のドラマ、映画、舞台に出演。歌手として夫のアコーディオニスト桑山哲也氏とのライブや小林綾子さんとのユニット「toa-toa」朗読ライブを定期的に開催。

チェシャ猫役：土屋アンナ（Wキャスト）

コメント

不思議で魅力あふれる『ALICE』の世界を、また皆さまにお届けできることを嬉しく思います。舞台だからこそ生まれる空気や感情を大切にしながら、観に来てくださる皆さまの心に残る時間を作れるよう全力で挑みます。劇場でお会いできるのを楽しみにしています。

プロフィール

モデルとして活動を開始し、2002年に歌手デビュー。映画『下妻物語』『さくらん』『ヘルタースケルター』などに出演。舞台、音楽活動のほか、声優として『長ぐつをはいたネコ』シリーズ、『ホーンテッドマンション』日本語吹替版にも参加。近年はライブ活動や舞台出演を中心に活動している。

チェシャ猫役：星野真衣（Wキャスト）

コメント

未来を信じて自分の信念を貫こうと必死に生きているチェシャ猫の芯の強さはとても惹かれるところであり、大好きな役です！

登場するどの役も個性豊かで愛おしいキャラクターばかり。私自身もとにかく楽しみながら不思議の国で大暴れしたいと思っています！

プロフィール

武蔵野音楽大学声楽科卒業。

在学中にミュージカルを観て舞台の道を志す。

主な出演作品はミュージカル「クラスアクト」「クリスマス・キャロル」「サウンド オブ ミュージック」「FAME」「FOOTLOOSE」等。またテーマパークのショーやパレードにも出演。ライブ活動も行っている。

帽子屋ハッター役：ROLLY

コメント

やあ！皆さん！

僕は又この

不思議の国に戻って来れた事を

心より大変嬉しく思っているのです！

何故って？この国はなんとも素晴らしい音楽で溢れかえっているからさ！

君もきっとこの国の住民になりたいと

思うに違いない！

さあ！決断する時はもうすぐだ！

プロフィール

90年「すかんち」のヴォーカル＆ギターとしてデビュー。

グラムロックを彷彿とさせるビジュアルと、ポップで親しみやすい音楽性で人気を獲得。

96年バンド解散後、ソロアーティストとして活動をスタート。

音楽活動にとどまらず、ミュージカルや舞台などさまざまな分野でその才能を披露している。

天性のキャラとキレのあるトーク、独特のサービス精神でテレビ番組でも活躍するロックスター。

白ウサギ役：吉田要士

コメント

《白ウサギ》が、心から慕いお仕えする不思議の国の《ハートの女王》役 藤田朋子さんをはじめ、個性豊かな素晴らしいキャストの皆様とともに、全く新しい冒険の旅が始まります。そこには、どんな世界が広がっているのか？ 僕も楽しみでしかありません。ご期待あれ！

ゴージャスな衣裳を身に纏い、懐中時計を持って全国を走り回ります！！ふぇっ！！

プロフィール

大学及び、舞台芸術学院を卒業後、ロンドンへ ２年間留学し、歌を中心に本格的にミュージカルを学ぶ。

帰国後、約３０年にわたり、数々のミュージカル作品に出演し、幅広い演技力とロンドンで鍛えた歌唱力で、常に重要な役どころを演じ続けている。

また、ラテンバンド 《Mambo Magic Orchestra》のボーカルを務める他、ミュージカル作品の歌唱指導や、ボーカルトレーナーとしても活躍している。

チャールズ役：松村雄基

コメント

主人公のアリスと一緒に不思議の国を冒険する、しがない小説家・チャールズは、どこかで夢を諦めてしまっている、でも大人になりきれていない青年…。アリスや不思議なキャラクター達と共に、どのように成長していくのか…お楽しみいただきたいと思います。

プロフィール

1980年TVドラマ「生徒諸君！」でデビュー。1984年年以降は大映ドラマの常連俳優として活躍。現在は舞台、映画、シャンソンコンサートにも出演。剣舞家、書家でもあり、30歳の時に五月女紫映に師事、第17回東京書作展にて内閣総理大臣賞を受賞。

台本・演出・音楽：西田直木コメント

ミュージカル『ALICE』が、今年度は全国48公演として再び動き出します。

本作は、歌、ダンス、芝居、美術、衣装、照明が一体となって物語を動かしていく、まさに劇場で体感していただきたい作品です。

華やかで、スピード感があり、笑いがあり、驚きがあり、気づけば不思議の国の世界に巻き込まれている。

そんなミュージカルならではの楽しさを、真正面からお届けしたいと思っています。

ミュージカルを初めてご覧になる方にも、舞台や音楽、テーマパークのショーのような高揚感あるライブエンタメがお好きな方にも、きっとご満足いただける『ALICE』になるはずです。

再演ではありますが、同じ舞台を繰り返すつもりはありません。

新しいキャストから生まれるチームの熱、全国各地の劇場で出会う新しい空気の中で、『ALICE』はさらに鮮やかに進化します。

全国の皆様に、最高のワクワクをお届けできるよう、カンパニー一同、全力で臨みます。

ぜひ劇場で、新しい『ALICE』を体感してください。

【STORY】

オックスフォードに住むアリスは妹たちに自分の創った物語を聞かせていた。そこへ洋服を着たおかしなウサギが現れ、アリスはそれを追いかけて木の根元に空いていた不気味な大穴へ飛び込んでしまう。すると穴の中には、アリスが今まで見たことがない不思議な世界が広がっていた。

そこで同じようにこの世界に迷い込んだ小説家のチャールズと出会い、二人は摩訶不思議な冒険へと旅立つ。そこにはハートを失くしたハートの女王、イカれたフリした帽子屋、自由気ままでセクシーなチェシャ猫など個性豊かな不思議の国の住人達がアリスの到着を今か今かと待ちわびていた…。

【公演概要】

タイトル：ミュージカル 「ALICE ～不思議の国のアリスより～」

上演台本・音楽・演出：西田直木

出演：

アリス 田中夢羽

ハートの女王 藤田朋子

帽子屋ハッター ROLLY

チェシャ猫 土屋アンナ 星野真衣（Wキャスト）

白ウサギ 吉田要士

チャールズ 松村雄基

ドルディ 植松恵理

ドルダム 真樹めぐみ

アンサンブル：

菅原聡史 西野純一郎 日野樹 前山浩之介 彌益凛 朝丘奈津実 市川由希 月柴えりか 姫岡ゆき 松井純菜

＜愛知公演＞

2027年2月7日（日）

会場：アイプラザ豊橋（〒441-8141 愛知県豊橋市草間町字東山143-6）

チケット：S席 10,000円

A席 8,000円

主催：NIB長崎国際テレビ・ヴィガーＫ２株式会社

共催：アイプラザ豊橋（指定管理者：㈱ケイミックスパブリックビジネス）

＜東京公演＞

2027年2月11日（木・祝）～14日（日）

会場：シアターH（〒140-0012 東京都品川区勝島1-6-29）

チケット：S席 11,000円

A席 8,000円

主催：NIB長崎国際テレビ・ヴィガーＫ２株式会社

他、全国公演の詳細は公式サイトにてご確認ください。

公式サイト：https://www.nib.jp/nib_nagasaki/alice/

宣伝：キョードーメディアス